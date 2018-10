Emas Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dipicu kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) ke tingkat tertinggi beberapa tahun, tetapi pelemahan di pasar saham menahan kejatuhan emas lebih lanjut.



Mengutip Antara, Jumat, 5 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun sebanyak USD1,3 atau 0,11 persen menjadi ditutup pada USD1.201,60 per ons. Para analis mengatakan meningkatnya imbal hasil obligasi terus menarik investor dari emas, karena imbal hasil obligasi 10 tahun AS melompat hampir 3,2 persen, tingkat tertinggi tujuh tahun.

Data ekonomi kuat terbaru juga meningkatkan kemungkinan Federal Reserve AS menaikkan suku bunganya pada Desember dan 2019, yang pada gilirannya memperkuat USD. Ketika USD naik maka emas biasanya jatuh, karena membuat emas yang dihargakan dalam USD lebih mahal bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Namun, penurunan tajam dalam ekuitas pada Kamis menahan kejatuhan emas karena Dow Jones Industrial Average turun 299,12 poin atau 1,11 persen pada pukul 17.28 GMT. Ketika ekuitas membukukan kerugian, logam mulia biasanya naik, karena investor mencari aset-aset safe haven seperti emas.



Dalam perkembangan lain, koalisi pemerintahan di Italia dilaporkan telah menetapkan target defisit anggaran yang lebih rendah sebesar 2,1 persen dari PDB untuk 2020 dan 1,8 persen dari PDB pada 2021, sampai taraf tertentu, menenangkan rasa takut para investor.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 8 sen AS atau 0,55 persen menjadi ditutup pada USD14,59 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 turun sebanyak USD11,20 atau 1,34 persen menjadi menetap di USD824,50 per ons.





(ABD)