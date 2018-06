Juli, NAFTA akan Dinegosiasikan Lagi

Meksiko: Menteri Ekonomi Meksiko Ildefonso Guajardo mengatakan bahwa kepala negosiator untuk Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) akan bertemu lagi pada Juli,



Guajardo, yang mengepalai tim negosiasi Meksiko, mengatakan bahwa kelompok-kelompok teknis dari negara-negara mitra NAFTA, termasuk Kanada dan Amerika Serikat, akan terus bekerja untuk memperbarui kesepakatan perdagangan.

"Pertemuan menteri pasti akan berlangsung pada Juli," kata Guajardo kepada wartawan di sela-sela pertemuan utusan-utusan Aliansi Pasifik di Kota Meksiko dikutip dari Antara, MInggu, 17 Juni 2018.



Guajardo dan rekan-rekannya -Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland serta Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer awalnya merencanakan untuk mencapai kesepakatan prinsip pada awal Mei, tetapi batal dilaksanakan karena adanya perbedaan pada aturan asal di sektor otomotif dan masalah lainnya. Selain itu, tarif AS terhadap impor baja dan aluminium diberlakukan pada 1 Juni, semakin memperumit negosiasi untuk memperbarui perjanjian 1994.



Dia menegaskan NAFTA sebuah blok perdagangan yang didirikan pada 2011 oleh anggota Meksiko, Kolombia, Peru, dan Chili untuk mempromosikan perdagangan dengan Asia, selalu berkomitmen untuk integrasi dan membuka pasar,



"Tetapi menghadapi angin baru yang bertiup secara global, kami pikir penting untuk menegaskan kembali keyakinan kami untuk memerangi proteksionisme dan mempromosikan arus barang dan jasa yang bebas di kawasan ini, dan dengan anggota asosiasi baru kami," katanya yang mengacu ke Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura.



Aliansi, yang mewakili 38 persen dari PDB Amerika Latin dan 50 persen perdagangan kawasan itu dengan dunia, adalah mengadakan KTT ke-13 di resor Meksiko Puerto Vallarta pada 23 dan 24 Juli.





(SAW)