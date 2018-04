Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Melemah 0,13%

London: Saham-saham Inggris berakhir melemah pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London turun 0,13 persen atau 9,61 poin, menjadi 7.257,14 poin.



Mengutip Antara, Kamis, 12 April 2018, Tesco, pengecer bahan pokok dan barang umum multinasional Inggris, melambung 7,18 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Fresnillo dan Randgold Resources, yang masing-masing meningkat 3,63 persen dan 2,62 persen.

Sementara itu, Coca-Cola HBC, pembuat botol Coca-Cola, mengalami kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 4,42 persen. Diikuti oleh saham Centrica, perusahaan utilitas multinasional Inggris, yang merosot 2,56 persen, serta Carnival, perusahaan pelayaran global, turun 2,15 persen.



Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump telah membatalkan perjalanan ke Amerika Selatan yang direncanakan sebelumnya pada Jumat untuk tetap berada di Washington, mengawasi situasi di Suriah, menyusul serangan kimia yang menewaskan puluhan orang.



Panglima Komandan AS kemudian mengancam secara terbuka untuk meluncurkan serangan rudal ke Suriah dan memperingatkan terhadap Rusia. Pemerintah Suriah telah membantah terlibat dalam dugaan serangan kimia dan mengundang Organisasi Pelarangan Senjata Kimia untuk menyelidiki insiden tersebut.



Meningkatnya ketegangan seputar Suriah telah mendorong permintaan terhadap aset-aset safe-haven dan mengirim harga emas lebih tinggi untuk sesi keempat berturut-turut. Ada harapan agar Presiden AS Donald Trump tidak mengambil keputusan untuk meluncurkan rudal ke Suriah.









(ABD)