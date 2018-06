Emas Melonjak di Tengah Pelemahan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena dolar Amerika Serikat (US) melemah. Sejumlah sentimen yang ada di pasar keuangan biasanya memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan instrumen seperti emas.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 23 Juni 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus naik 20 sen AS atau 0,02 persen menjadi ditutup pada USD1.270,70 per ons. Indeks USD, indeks greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,26 persen menjadi 74,62 pada 1711 GMT. Pergerakan emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah.

Namun, indeks Dow Jones Industrial Average kembali menguat pada Jumat menyusul penurunan tajam di sesi sebelumnya. Indeks Dow naik sebanyak 164,90 poin atau 0,67 persen menjadi 24.626,60 pada 1721 GMT. Pemberontakan ekuitas menahan kenaikan emas. Namun, emas mengalami kerugian 0,6 persen setiap minggu.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 13,3 sen atau 0,81 persen menjadi ditutup pada posisi USD16,459 per ons. Platinum untuk Juli naik sebanyak USD10,10 atau 1,17 persen menjadi menetap di USD873,30 per ons.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 119,19 poin atau 0,49 persen menjadi 24.580,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 5,13 poin atau 0,19 persen menjadi 2.754,88. Indeks Nasdaq Composite turun 20,13 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.692,82. Keuntungan Dow didukung oleh kemajuan Chevron dan Exxon Mobil.



Saham kedua perusahaan melonjak lebih dari dua persen pada penutupan pasar. Indeks saham unggulan berhasil mengakhiri penurunan beruntun delapan hari, terlama sejak Maret 2017. Sedangkan S&P 500 diperdagangkan pada catatan optimistis dengan sektor energi dan material di antara para pemain terbaik. Nasdaq Composite tertekan karena saham teknologi jatuh.









(ABD)