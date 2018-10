Chicago: Harga emas dunia 'terbang' lebih tinggi pada Senin pagi, karena saham Asia jatuh di tengah meningkatnya ketegangan politik dan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Di Jepang, Nikkei 225 turun sebanyak 1,05 persen dan indeks Topix turun sebanyak satu persen, serta Kospi Korea Selatan turun 0,71 persen.



Mengutip CNBC, Senin, 22 Oktober 2018, harga emas naik sebanyak 0,1 persen menjadi USD1.227,56 per ons pada 0039 GMT. Pada 15 Oktober, emas batangan menyentuh level tertinggi sejak 26 Juli di USD1.233,26. Emas berjangka AS naik 0,2 persen menjadi USD1.230,60 per ons.

Pasar saham Asia jatuh karena investor bersiap untuk merespons puncak musim laba di Amerika Serikat. Sementara itu, masih terdapat kecemasan atas Arab Saudi, Italia, dan Brexit. Kesemuanya membuat ketidakpastian di ekonomi global dan memberikan beban terhadap pasar saham.



Sebelumnya, Arab Saudi menyebut pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Istanbulnya sebagai kesalahan besar dan besar, tetapi berusaha untuk melindungi putra mahkota dari krisis yang lebih luas. Peristiwa itu menyedot perhatian dunia yang ujungnya memberikan efek terhadap ekonomi global.







Kemudian, Presiden Donald Trump mengatakan Washington akan mengundurkan diri dari perjanjian rudal nuklir dari Eropa karena Rusia melanggar pakta itu, yang memicu peringatan tindakan pembalasan oleh Moskow. Selain itu, Pemerintah Italia mengalami ketidakpastian terkait revisi rancangan anggarannya.



Perdana Menteri Theresa May akan memberitahu parlemen bahwa 95 persen dari kesepakatan perceraian Inggris kini telah diselesaikan, tetapi akan mengulangi penentangannya terhadap proposal Uni Eropa untuk perbatasan darat dengan Irlandia Utara.



Prospek pertumbuhan global pada 2019 telah meredup untuk pertama kalinya, menurut jajak pendapat ekonom yang mengatakan perang perdagangan AS-Tiongkok dan pengetatan kondisi keuangan akan memicu penurunan berikutnya.









(ABD)