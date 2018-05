AS Klaim Tiongkok Setuju Konsep Mengurangi Defisit Perdagangan

Washington: Pada puncak pertemuan perdagangan di Beijing dan sebelum pelaksanaan kebijakan tarif baru, Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengatakan pembicaraan dengan Tiongkok telah terdapat kemajuan. Diklaim, Tiongkok terbuka untuk beberapa permintaan dari Gedung Putih.



"Saya pikir mereka setuju dengan konsep pengurangan defisit perdagangan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak dan bagaimana Anda sampai di sana?" kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Jumat, 11 Mei 2018.

Di antara prinsip-prinsip negosiasi yang ditetapkan oleh delegasi AS adalah permintaan kepada Tiongkok untuk mengurangi defisit perdagangan dengan AS sebesar USD200 miliar dalam dua tahun ke depan. Menurut sebuah dokumen, AS meminta sebagian besar pengurangan defisit Tiongkok datang dari pembelian barang-barang AS -sebuah ide yang diulangi Ross.







"Pendekatan kami adalah meminta produk-produk individual yang dapat kami jual lebih banyak kepada mereka daripada yang kami jual sekarang, dibandingkan dengan mereka yang menjual kami lebih sediki. Dengan menjual lebih banyak kepada mereka maka kami memiliki lebih banyak uang untuk ekonomi kami," kata Ross.



Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He diperkirakan akan mengunjungi Washington untuk melanjutkan negosiasi sebelum pendekatan tenggat waktu pada akhir bulan ini. Pada Senin, Sekretaris Pers AS Sarah Huckabee Sanders mengumumkan kunjungan akan berlangsung pada minggu 14-18 Mei.



"Penasihat ekonomi utama Tiongkok, wakil perdana menteri, akan datang ke sini minggu depan untuk melanjutkan diskusi dengan tim ekonomi Presiden, dan kami akan membuat postingan bahwa diskusi sedang berlangsung," kata Sarah Huckabee Sanders.









(ABD)