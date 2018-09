Emas Dunia Terangkat Pelemahan USD

Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sedikit menguat pada perdagangan Senin. Investor mempertanyakan daya tahan reli jangka pendek dolar, dan menawarkan dorongan permintaan logam mulia ini.



Melansir Xinhua, Selasa, 18 September 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD4,7 atau 0,39 persen menjadi USD1.205,8 per ons.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 8,1 sen atau 0,57 persen menjadi USD14,223 per ons. Platinum untuk Oktober naik USD2,3 atau 0,29 persen menjadi USD800,9 per ons.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar melemah, emas berjangka akan naik karena emas -dengan harga dalam dolar AS- menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,45 persen menjadi 94,4990 pada pukul 3:00 siang. di akhir perdagangan hari ini.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1685 dolar dari 1,1632 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3161 dolar dari 1,3066 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Sementara itu dolar Australia naik menjadi 0,7181 dolar dari 0,7165 dolar. Dolar AS membeli 111,87 yen Jepang, lebih rendah dari 112,01 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan dolar AS turun menjadi 0,9623 franc Swiss dari 0,9668 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3026 dolar Kanada dari 1,3031 dolar Kanada.



Pemerintah AS diperkirakan akan membuat pengumuman tentang perdagangan dengan Tiongkok pada Senin malam, kemungkinan adanya pengenaan tarif baru, menurut Presiden Donald Trump.





(AHL)