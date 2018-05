Nilai Impor AS Naik 0,3% di April 2018

New York: Nilai impor Amerika Serikat (AS) meningkat pada April karena terjadi penguatan kembali dalam biaya produk minyak bumi yang dipengaruhi oleh penurunan harga pangan. Departemen Tenaga Kerja AS mencatat nilai impor naik sebanyak 0,3 persen pada April. Data untuk Maret direvisi dan menunjukkan nilai impor jatuh 0,2 persen.



Mengutip CNBC, Sabtu, 12 Mei 2018, ekonom yang disurvei telah memperkirakan nilai impor naik sebanyak 0,5 persen pada April. Dalam 12 bulan hingga April, nilai impor naik sebanyak 3,3 persen, sesuai dengan keuntungan di Maret. Bulan lalu, harga minyak yang diimpor kembali naik 1,6 persen setelah turun 2,2 persen pada Maret.

Tidak termasuk minyak bumi, nilai impor naik tipis sebanyak 0,1 persen pada April setelah tidak berubah pada bulan sebelumnya. Sedangkan nilai impor tidak termasuk minyak naik 1,7 persen dalam 12 bulan hingga April. Biaya makanan impor turun 0,4 persen pada April, menurun untuk bulan kedua berturut-turut.



Sementara harga untuk barang modal yang diimpor tidak berubah. Biaya kendaraan bermotor yang diimpor naik 0,1 persen. Harga barang konsumsi tidak termasuk mobil naik 0,1 persen. Harga impor untuk bahan bakar industri nonfuel dan bahan meningkat 0,7 persen setelah melompat 1,0 persen pada Maret.



Mereka didorong oleh lonjakan 4,0 persen dalam harga produk besi dan pabrik baja. Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif impor 25 persen pada baja di Maret untuk melindungi produsen domestik dari apa yang dia katakan sebagai persaingan tidak sehat. Biaya barang yang diimpor dari Tiongkok tergelincir 0,1 persen pada April setelah naik 0,2 persen pada Maret.



Laporan itu juga menunjukkan nilai ekspor naik 0,6 persen pada April setelah naik 0,3 persen pada Maret. Harga untuk produk pertanian turun 1,2 persen pada bulan lalu, penurunan pertama sejak Desember 2017, terbebani oleh harga lebih rendah untuk kedelai, kacang-kacangan, dan gandum.









(ABD)