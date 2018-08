Emas Berjangka Jatuh Akibat USD Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih rendah pada penutupan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) membebani logam mulia yang telah berada di dekat posisi terendah tahun ini.



Mengutip Antara, Selasa, 7 April 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun sebanyak USD5,5 atau 0,45 persen menjadi ditutup pada USD1.217,7 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,22 persen menjadi 95,355 pada pukul 20.00 GMT.

Kurs USD menguat terhadap mata uang utama lainnya, karena investor mempertimbangkan keputusan Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran mulai Selasa 7 Agustus.



Tindakan tersebut diikuti oleh serangkaian sanksi lain yang dijadwalkan untuk November, akan membawa sanksi-sanksi AS terhadap Iran ke tingkat setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral utama dicapai pada 2015. Ketidakpastian global adalah positif bagi USD karena greenback dilihat oleh beberapa investor sebagai mata uang safe haven.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 11,4 sen AS atau 0,74 persen menjadi menetap di USD15,388 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD10,6 atau 1,27 persen menjadi ditutup pada USD826,3 per ons.









(ABD)