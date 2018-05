Survei: 71% CFO Global Yakin Ekonomi AS Tetap Kuat

New York: Hampir tiga perempat dari Chief Financial Officer (CFO) global percaya bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) akan tetap kuat selama tiga tahun ke depan. Kuatnya ekonomi AS ini tentu memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi di negara lain terutama dari sisi keluarnya arus dana di emerging market.



Dari sebanyak 497 CFO di 30 negara yang disurvei oleh Zurich Insurance Group, EY, dan Atlantic Council, sebanyak 71 persen CFO memperkirakan lingkungan bisnis AS selama tiga tahun ke depan akan terus membaik. Sementara sebanyak 61 persen merasa yakin atau sangat yakin tentang investasi di AS.

Hal ini terjadi meski adanya peningkatan seruan untuk proteksionisme dan renegosiasi pengaturan perdagangan yang telah lama dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Donald Trump. Tidak ditampik, kebijakan yang diambil Trump sering menimbulkan pro dan kontra serta tidak jarang perekonomian mengalami kontraksi.







Satu dekade setelah krisis keuangan, pemain korporasi menyebut pemulihan ekonomi global, reformasi pajak domestik, dan deregulasi sebagai faktor inti yang berkontribusi terahadap sentimen kuat yang diukur dalam laporan berjudul 'Perbatasan vs Hambatan: Menjelajahi ketidakpastian di Lingkungan Bisnis AS'.



Responden berasal dari semua sektor industri di perusahaan asing dan domestik, dan sekitar setengahnya memiliki investasi di AS. "Mayoritas sebanyak 68 persen dari CFO mengatakan reformasi pajak AS akan memiliki dampak positif pada bottom line mereka," kata laporan itu, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 5 Mei 2018.



Sekitar setengah dari perusahaan yang mendapat manfaat dari penghematan pajak mengatakan mereka akan menggunakannya untuk berinvestasi kembali di pabrik dan peralatan, sementara hampir dua pertiga dari mereka berencana untuk meningkatkan jumlah karyawan mereka selama enam bulan ke depan.







Namun terlepas dari optimisme mereka, para investor masih memiliki kekhawatiran tentang bagaimana kebijakan AS dapat memengaruhi prospek bisnis mereka khususnya langkah-langkah yang membatasi arus barang, modal, dan orang. Gerakan Trump menuju perang dagang dan tindakan keras terhadap imigrasi adalah salah satu kekhawatiran mereka.



"Sebanyak 68 persen dari CFO yang disurvei mengharapkan proteksionisme AS untuk tumbuh dalam satu sampai tiga tahun ke depan, dengan 46 persen menunjukkan pertumbuhan ini akan berdampak negatif terhadap investasi," kata laporan itu.









(ABD)