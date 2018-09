API Catat Produksi Minyak Mentah AS Tertekan

Houston: American Petroleum Institute (API) melaporkan persediaan minyak mentah AS sebanyak 1,2 juta barel untuk pekan yang berakhir 31 Agustus. Harga minyak turun karena adanya kekhawatiran baru tentang melemahnya permintaan minyak di pasar negara berkembang.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 8 September 2018, lembaga ini melaporkan sedikit penumpukan sebesar 0,038 juta barel dalam persediaan minyak untuk minggu sebelumnya. Adapun Pemerintah AS berharap produksi minyak bisa terus terjadi dan nantinya memberi efek positif terhadap perekonomian di masa mendatang.

Sementara itu, survei Outlook Bisnis Manufaktur Agustus mengindikasikan sektor manufaktur di beberapa negara bagian timur Amerika Serikat melemah lebih lambat, lapor Federal Reserve Bank of Philadelphia. Kondisi tersebut tentu bisa memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi AS secara keseluruhan.



Survei yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia yang bertanggung jawab untuk Distrik Ketiga meliputi Pennsylvania timur, selatan New Jersey, dan Delaware, menunjukkan bahwa sektor manufaktur di kawasan itu mengalami pertumbuhan lebih lambat pada Agustus.



Indeks difusi untuk aktivitas umum menurun 14 poin bulan ini menjadi 11,9, yang merupakan pembacaan terendah dalam 21 bulan. Hampir 32 persen dari produsen melaporkan peningkatan aktivitas secara keseluruhan bulan ini, sementara 20 persen melaporkan penurunan. Indeks pesanan baru turun 22 poin menjadi 9,9.



Perusahaan-perusahaan terus melaporkan keseluruhan pekerjaan yang lebih tinggi, tetapi peningkatannya kurang kuat pada bulan ini. Indeks ketenagakerjaan saat ini turun tiga poin menjadi 14,3. Indeks kerja rata-rata saat ini menurun tiga poin. Akan tetapi, perusahaan tetap optimistis dan sebagian besar indikator menunjukkan perbaikan.



Survei Outlook Bisnis Manufaktur adalah survei bulanan produsen di Distrik Federal Reserve Ketiga. Responden yang disurvei menunjukkan adanya arah perubahan dalam aktivitas bisnis secara keseluruhan dan dalam berbagai ukuran kegiatan di pabrik mereka.





(ABD)