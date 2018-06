Nasdaq Catat Rekor Penutupan Tertinggi

New York: Saham-saham di Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi baru untuk hari kedua berturut-turut dan mengungguli indeks utama lainnya.



Mengutip Antara, Rabu, 6 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 13,71 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 24.799,98 poin. Indeks S&P 500 naik 1,93 poin atau 0,07 persen menjadi ditutup di 2.748,80 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 31,40 poin atau 0,41 persen menjadi 7.637,86 poin.

Nasdaq membuat rekor intraday baru pada perdagangan Selasa 5 Juni, terutama dipimpin oleh Netflix dan Amazon. Saham Amazon dan Netflix masing-masing naik 1,87 persen dan 1,1 persen pada penutupan pasar.







Kenaikan indeks teknologi berat Nasdaq datang setelah sesi perdagangan yang kuat pada Senin 4 Juni, ketika saham Amazon dan Apple naik ke rekor tertinggi. Indeks utama lainnya bersusah payah untuk kenaikan, karena Wall Street prihatin atas ketegangan antara Amerika Serikat dan beberapa mitra dagang utamanya.



Para investor sangat memperhatikan KTT G7 di Kanada yang akan diadakan minggu ini, di mana masalah perdagangan diharapkan menjadi isu utama. Di sisi ekonomi, jumlah lowongan kerja AS sedikit berubah pada 6,7 juta di hari kerja terakhir April, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.



Sementara itu, indeks non-manufaktur Institute of Supply Management (ISM) AS mencapai 58,6 pada Mei, lebih tinggi dari konsensus pasar 57,6. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor jasa, sementara angka di bawah 50 sinyal kontraksi.









(ABD)