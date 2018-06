Emas Dunia Sentuh Level Terendah

Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange sentuh level terendah dalam enam bulan terakhir di penutupan perdagangan Selasa waktu setempat.



Faktor pelemahan emas dunia ini karena terjadi kenaikan di pasar saham Amerika Serikat (AS) dan dolar AS yang lebih kuat, sehingga memberikan tekanan pada logam mulia.

Dilansir oleh Xinhua, Rabu, 27 Juni 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD9 atau 0,71 persen menjadi USD1.259,9 per ons.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 7,8 sen atau 0,48 persen menjadi USD16,25 per ons. Serta harga platinum untuk Juli naik USD2,5 atau 0,29 persen menjadi USD871,83 per ons.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 113 poin atau 0,5 persen menjadi 24.363 dan Nasdaq Composite Index, naik 58 poin menjadi 7.590, atau menguat 0,8 persen.



Sementara itu, indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,5 persen menjadi 94,714 pada 18.30 GMT.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar dan ekuitas, yang berarti jika dolar dan saham naik, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya dan pasar saham akan memikat arus masuk investasi.





(AHL)