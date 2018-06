Harga Keju dan Mentega Turun di Tengah Sengketa Perdagangan

Chicago: Sengketa perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan mitra dagang utamanya telah membuat industri susu bermasalah bahkan dengan risiko yang lebih besar, media lokal melaporkan. Tentu ada harapan agar sengketa perdagangan tersebut bisa segera diselesaikan secepat mungkin.



Menurut laporan Milwaukee Journal Sentinel, harga grosir keju dan mentega telah merosot dalam beberapa pekan terakhir di tengah sengketa perdagangan antara AS dengan Meksiko, Kanada, Tiongkok dan, Uni Eropa, yang telah mengumumkan tarif pembalasan atas ekspor AS, termasuk produk susu.

"Kami melihat penghentian jangka pendek terhadap 20 persen pendapatan susu peternakan susu di Wisconsin setiap bulan. Itu betapa berbahayanya kekacauan ini," kata Pakar Industri Pete Hardin, yang berbasis di Wisconsin, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 28 Juni 2018.



"Ini adalah kepercayaan yang runtuh di pasar dunia," tambahnya. Sekitar 90 persen dari susu Wisconsin diubah menjadi keju, dan semua kecuali sekitar 10 persen dari keju itu dijual di luar negara bagian Midwest, ke Meksiko, dan banyak negara lainnya.



Beberapa perusahaan susu di Wisconsin mengungkapkan bahwa pelanggan mereka di Meksiko mengatakan kepada mereka untuk menunda sedikit permintaan sampai mereka memilah keputusan tarif mulai dari 15 hingga 23 persen.



Wisconsin dilaporkan kehilangan 500 peternakan sapi perah pada 2017, dan sekitar 150 telah berhenti memerah susu sapi sepanjang tahun ini yang menempatkan jumlah total sapi mencapai sekitar 7.600 atau turun 20 persen dari lima tahun lalu.









(ABD)