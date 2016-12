Saham Asia Tertekan Gerak Wall Street

Metrotvnews.com, Singapura: Saham Asia kembali melangkah tenang di perdagangan Jumat karena Wall Street mengambil nafas dari kenaikan tanpa henti sejak Pemilu Amerika Serikat (AS). Sedangkan dolar Amerika Serikat (USD) di bawah level tertinggi 14 tahun yang diatur pekan ini.



Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang, yang menyentuh lima bulan pada Kamis, menurun 0,3 persen dan menuju penurunan mingguan sebesar 1,6 persen pada minggu kedua berturut-turut yang terus menurun.

Indeks Tiongkok .CSI 300 memperpanjang kerugian sebanyak 0,5 persen, di jalur untuk kehilangan 0,8 persen di minggu ini. Hong Kong Hang Seng melemah 0,5 persen, siap untuk mengakhiri minggu dengan turun sebanyak 0,5 persen.Baca: Bursa Saham Asia Belum Bergairah Usai Brexit Sementara indeks Jepang Nikkei N225, yang libur pada perdagangan Jumat, mengalami kenaikan 0,1 persen untuk minggu ini. Indeks telah diposting tujuh minggu berturut-turut naik, kemenangan beruntun terpanjang sejak awal 2013, didorong oleh pelemahan yen dalam menghadapi dolar yang bergelombang.Baca: Gerak Bursa Saham Asia Terpengaruh Kenaikan Suku Bunga AS Semalam, ekuitas AS membukukan penurunan pertama mereka. "Santa telah mengambil cuti di akhir minggu. Indeks Asia bisa tetap tertekan ke akhir tahun," kata Market Strategist IG Singapore Jingyi Pan, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (23/12/2016).Baca: Bursa Saham Asia Berjuang Usai Suku Bunga AS Naik Saham Wall Street terus dipengaruhi oleh kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS beberapa waktu lalu. Donald Trump juga berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat keuntungan perusahaan di AS. Indeks Dow Jones Industrial Average DJI telah melonjak 8,7 persen sejak sebelum hasil pemilu diumumkan.(ABD)