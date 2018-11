Keputusan The Fed Bikin Loyo Wall Street

New York: Saham-saham di Wall Street ditutup melemah pada penutupan Jumat waktu setempat. Keputusan investor mempertimbangkan Federal Reserve AS (Fed) dan data ekonomi utama menjadi salah satu pemicunya.



Mengutip Bloomberg, Sabtu, 10 November 2018, indeks Dow Jones tergerus 201,92 poin atau setara 0,77 persen ke level 25.989. Sementara itu indeks S&P 500 terkoreksi 25,82 poin atau setara 0,92 persen ke posisi 2.781. Serta indeks Nasdaq melemah 123,98 poin atau setara 1,65 persen ke posisi 7.406.

The Fed telah mempertahankan tingkat suku bunga acuannya, sejalan dengan ekspektasi pasar. Meski demikian, bank sentral AS ini tetap berada di jalur untuk menaikkan suku bunga acuan satu kali lagi di Desember.



"The Fed memutuskan untuk mempertahankan kisaran target untuk tingkat suku bunga pada 2-2,25 persen," ungkap the Fed, dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari, seperti dikutip dari Xinhua, Jumat, 9 November 2018.



Federal Reserve menilai pasar tenaga kerja AS terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat sejak pertemuan kebijakan terakhir pada September, ketika menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya pada tahun ini.



Bahkan, belanja rumah tangga terus tumbuh kuat dan pertumbuhan investasi tetap bisnis telah dimoderasi dari kecepatannya yang cepat pada awal tahun. Fed mencatat keseluruhan inflasi dan apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap dekat dengan target bank sentral di dua persen.



Dalam perkiraan terbaru pada September, The Fed membayangkan adanya satu kenaikan suku bunga acuan kembali pada 2018 dan tiga kali lagi menaikkan suku bunga acuan pada 2019. Bank sentral akan mengadakan pertemuan kebijakan berikutnya pada 18-19 Desember.









(AHL)