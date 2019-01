Kemilau Emas Dunia Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik tipis pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Penguatan terjadi karena status logam mulia itu menarik minat investasi dan indeks saham indeks Amerika Serikat (AS) memperpanjang kerugian sebelum pasar emas ditutup.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 12 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD2,10 atau 0,16 persen menjadi menetap di USD1.289,50 dolar per ons. Namun, greenback memberikan tekanan untuk emas. Indeks USD, yang mengukur dolar terhadap enam rival, naik 0,05 persen menjadi 95,59 pada 1830 GMT.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun 68,54 poin atau 0,29 persen pada 1845 GMT. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq juga mengikuti penurunan Dow. Ketika ekuitas membukukan kerugian, investor mungkin mulai membeli aset safe haven seperti emas.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas, dihargai dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 1,30 sen atau 0,08 persen menjadi USD15,656 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD8,10 atau 0,98 persen menjadi ditutup pada USD818 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 5,97 poin atau 0,02 persen menjadi 23.995,95. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,38 poin atau 0,01 persen menjadi 2.596,26. Indeks Komposit Nasdaq turun 14,59 poin atau 0,21 persen menjadi 6.971,48.



Penutupan sebagian Pemerintah AS memasuki hari ke-21 pada Jumat, mencapai rekor untuk penyimpangan terpanjang dalam pendanaan federal. Pada Kamis, Presiden AS Donald Trump mencuit bahwa ia akan membatalkan perjalanannya ke Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos akhir bulan ini karena penutupan pemerintahan.





(ABD)