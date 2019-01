Kekhawatiran Pertumbuhan Ekonomi Global Picu USD Rontok

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), tertekan kekhawatiran meluasnya pelambatan ekonomi global ditambah dengan penutupan berkepanjangan pemerintahan AS yang mempersuram prospek mata uang.



Mengutip Antara, Kamis, 24 Januari 2019, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,19 persen menjadi 96,12 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1382 dari USD1,1362 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3063 dari USD1,2956 pada sesi sebelumnya.

Dolar Australia naik menjadi USD0,7141 dibandingkan dengan USD0,7118. Dolar AS dibeli 109,57 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9947 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9970 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3343 dolar Kanada dari 1,3349 dolar Kanada.



Daya tarik greenback sebagai mata uang safe haven berkurang di tengah tanda-tanda perlambatan ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 3,5 persen dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,7 persen.



"Setelah dua tahun ekspansi yang solid, ekonomi dunia tumbuh lebih lambat dari yang diperkirakan, dan risiko-risiko sedang meningkat," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.



Sementara itu, penutupan sebagian Pemerintah Amerika Serikat telah memasuki hari ke-33 pada Rabu 23 Januari dengan hanya ada sedikit tanda-tanda kemajuan demi mengakhiri kebuntuan antara Presiden AS Donald Trump dan Kongres AS.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 172,77 poin atau 0,71 persen, menjadi berakhir di 24.577,25 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.638,70 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 5,41 poin atau 0,08 persen lebih tinggi menjadi 7.025,77 poin.





(ABD)