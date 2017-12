Dolar AS Diperdagangkan Bervariasi

New York: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada perdagangan Selasa waktu setempat karena investor menunggu hasil suara pajak dari negara tersebut.



Melansir Xinhua, Rabu, 20 Desember 2017, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,27 persen menjadi 93,446 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1846 dolar AS dari 1,1783 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3386 dolar AS dari 1,3385 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7663 dolar dari 0,7667 dolar AS.



Sementara itu dolar AS membeli 112,92 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,56 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9854 franc Swiss dari 0,9860 franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2877 dolar Kanada dari 1,2869 dolar Kanada.



Kongres yang dikuasai Republikan memulai pemungutan suara mengenai perubahan terbesar pada sistem perpajakan AS dalam lebih dari 30 tahun pada Selasa waktu setempat.



Hal ini sedikit menghalangi undang-undang legislatif utama di partai tersebut yang berada di bawah Presiden Donald Trump, demikian menurut CNBC.



Dewan Perwakilan Rakyat AS yang memperkenalkan peraturan pajak awal hampir enam minggu lalu, siap bertindak lebih dulu dengan memilih pada Selasa sore.



Namun, beberapa analis masih meragukan bahwa dampak keseluruhan rencana perombakan pajak terhadap perekonomian tidak akan sebesar yang diharapkan.



Di sisi lain, pada sektor ekonomi, perumahan swasta AS dimulai pada November berada pada tingkat tahunan disesuaikan musiman sebesar 1,297 juta unit, mengalahkan konsensus pasar, lapor Departemen Perdagangan AS.



Ini adalah 3,3 persen di atas perkiraan Oktober yang direvisi sebesar 1,256 juta dan 12,9 persen di atas tingkat 2016 November di 1,149 juta.





