USD Tertekan Usai Inflasi AS Turun

New York: Gerak dolar Amerika Serikat (USD) jatuh terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena data inflasi lembut negara itu terus membebani pasar. Adapun Amerika Serikat (AS) tengah menjadi sorotan lantaran banyak kebijakan ekonomi yang diambil memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 15 Desember 2017, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan bahwa indeks harga konsumen inti naik 0,1 persen secara musiman disesuaikan pada November dari bulan sebelumnya dan 1,7 persen dari tahun sebelumnya, konsensus pasar yang hilang dari kenaikan 1,8 persen.

Analis mengatakan data inflasi yang lembut mengurangi harapan investor bahwa Federal Reserve mungkin menaikkan suku bunga dengan cepat pada tahun depan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,01 persen pada 93,418 pada akhir perdagangan pada Kamis.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1.1799 dari USD1.1789, dan poundsterling Inggris naik ke USD1.3441 dari USD1.3368. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7676 dari USD0,7624.



USD membeli 112,12 yen Jepang, lebih rendah dari 112,83 yen pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9871 franc Swiss dari 0,9865 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1.2732 dolar Kanada dari 1.2844 dolar Kanada.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,77 poin atau 0,31 persen menjadi 24.508,66. Sedangkan S&P 500 kehilangan 10,84 poin atau 0,41 persen menjadi 2.652,01. Indeks Nasdaq Composite turun 19,27 poin atau 0,28 persen menjadi 6.856,53.





