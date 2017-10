Harga Emas di Perdagangan Asia Berpotensi Turun

Metrotvnews.com, Jakarta: Harga emas berpotensi turun pada sesi perdagangan di Asia. Menyusul kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Senin waktu setempat (Selasa WIB).



Departemen Riset Tim Monex Investindo Futures memaparkan, harga emas di perdagangan Asia menguji support di USD1.267 di tengah tren penguatan dolar dan Treasury Amerika Serikat (AS).

"Rentang potensial terlihat di antara USD1.267-USD1.277," demikian analisa tim Monex Investindo Futures, Selasa 3 Oktober 2017.



Analisa tersebut mengungkapkan, penguatan dolar dan yield treasury AS mendorong pelemahan emas ke level terendah sejak pertengahan Agustus, sebelum ditutup di level USD1.271,15 pada Senin.



Sejumlah sentimen biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga emas. Indeks USD sebuah ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mengalami kenaikan sebanyak 0,56 persen menjadi 93,62.



Adapun emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Saat dolar naik, emas berjangka akan turun seperti emas, yang diukur dengan USD, menjadi lebih mahal bagi investor.



Xinhua melansir, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember mengalami penurunan sebanyak USD9 atau 0,70 persen dan ditutup pada posisi sebesar USD1.275,80 per ounce. Ini merupakan yang terendah sejak 8 Agustus.



"Kekacauan politik di Spanyol serta masih solidnya dolar berpeluang melemahkan EURUSD di sesi Asia, menargetkan support di 1,1700. Potensial rentang perdagangan terlihat di antara 1,1700-1,1780," jelas riset tersebut.



Sementara itu, kisruh referendum di Catalonia dan penguatan greenback usai data PMI AS membuat EURUSD ditutup melemah 0,7 persen di level 1,1733 pada perdagangan Senin waktu setempat.





(AHL)