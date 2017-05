Euro Capai Level Tertinggi Merespons Perkiraan Kemenangan Macron

Metrotvnews.com, New York: Euro mencapai level tertinggi enam bulan terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) dengan kepastian yang lebih besar. Emmanuel Macron diperkirakan akan memenangkan pemilihan Presiden Prancis, bersamaan dengan ekspektasi stimulus stimulus Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB).



Euro naik menjadi USD1,0984 EUR =, yang tertinggi sejak awal November 2016, setelah pemain tengah Emmanuel Macron dalam debat TV di Rabu dengan kandidat anti-EU Marine Le Pen, mengkonsolidasikan posisinya sebagai calon pemenang kepresidenan Prancis.

Emmanuel Macron ( REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Penghapusan ketidakpastian politik tersebut dikombinasikan dengan harapan bahwa ECB dapat mengambil nada yang lebih hawkish pada stimulus bulan depan, membantu meningkatkan euro. USD jatuh terhadap yen ke level 112,33 JPY setelah hampir menyentuh level tertinggi tujuh minggu 113,04 yen."Ini adalah kepastian yang tinggi bahwa Macron benar-benar akan memenangkan pemilihan," kata Ahli Strategi Mata Uang Deutsche Bank Sebastien Galy, di New York, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 Mei 2017, memberikan pernyataan mengenai kenaikan euro.Analis mengatakan persetujuan DPR AS untuk RUU pada Kamis untuk mencabut bagian utama Obamacare dan menggantinya dengan rencana perawatan kesehatan Republikan mengindikasikan beberapa kemajuan dalam agenda Presiden AS Donald Trump. Namun mereka juga mencatat undang-undang tersebut ditetapkan untuk pertarungan yang sulit di SenatSelama beberapa minggu, para profesional pasar modal mulai mencari lingkungan baru tanpa stimulus ECB. Namun asumsi bahwa Macron akan memenangkan membuat fokus pedagang tajam pada imbal hasil Eropa yang lebih tinggi dan euro yang lebih kuat sebagai hasil ECB yang kurang stimulatif."Semua orang masih menunggu (Presiden ECB Mario) Draghi untuk menyebutkan jadwal tegang yang potensial," kata Ahli Strategi Mata Uang Utama Oanda Dean Popplewell, di Toronto.Investor menunggu laporan payroll non-farm bulanan AS untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai lintasan suku bunga the Fed sampai akhir tahun. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pengusaha AS telah menambah 185.000 pekerjaan pada April, naik dari 98.000 di Maret.(ABD)