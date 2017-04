Rencana Pajak Trump Butuh Dukungan Kongres

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan merilis sebuah rencana pajak yang mengusulkan beberapa pemotongan suku bunga, terutama untuk bisnis. Selain itu, merilis pemotongan tarif pajak penghasilan perusahaan serta tingkat pajak yang sangat rendah untuk keuntungan perusahaan di luar negeri yang dibawa ke AS.



Trump bermaksud mencetak cetak biru yang luas, yang akan gagal dalam reformasi pajak komprehensif yang telah lama didiskusikan oleh Partai Republik, menjadi petunjuk bagi anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS. Namun, hal itu bukan berarti tidak mengalami sejumlah tantangan.

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Rick Wilking)

"Kami mengemudikan ini sedikit lebih banyak lagi," kata seorang pejabat senior Gedung Putih, kepada sekelompok wartawan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 27 April 2017.Menkeu AS Steve Mnuchin telah memimpin upaya administrasi Trump untuk menyusun paket pajak yang dapat memperoleh dukungan di Kongres. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS sama-sama dikuasai oleh Partai Republik, beberapa aspek dari proposal Trump bisa menjadi penjualan yang sulit, termasuk beberapa kebijakan fiskal di partainya sendiri.Rencana Trump akan memotong tingkat pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan publik menjadi 15 persen dari sebelumnya 35 persen dan memotong tarif pajak tertinggi dengan bisnis, termasuk banyak kemitraan usaha kecil dan kepemilikan tunggal, menjadi 15 persen dari 39,6 persen.Trump juga akan mengajukan pajak repatriasi untuk pendapatan di luar negeri sesuai dengan usulan kampanyenya guna retribusi 10 persen versus 35 persen karena memulangkan keuntungan asing di bawah undang-undang ini.Proposal Trump tidak termasuk pajak penyesuaian perbatasan yang kontroversial mengenai impor yang merupakan usulan sebelumnya yang diapit oleh House Republicans sebagai cara untuk mengimbangi kerugian pendapatan akibat pemotongan pajak.Mnuchin mengatakan bahwa pemotongan tersebut akan membayar sendiri dengan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak, namun elang fiskal, yang berpotensi terjadi di Partai Republik Trump sendiri, bersama dengan Demokrat yakin untuk mempertanyakan klaim ini.(ABD)