Serangan Udara AS di Suriah Guncang Wall Street

Metrotvnews.com, New York: Pergerakan bursa Wall Street pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat ditutup melemah. Ketiga indeks saham utama terguncang tiga isu utama.



Reuters melansir, Sabtu 8 April 2017, tiga indeks utama Wall Street melemah dan bergerak fluktuatif karena investor bergulat dengan laporan pekerjaan yang lemah, serangan udara AS di Suriah, serta komentar Federal Reserve mengenai pemangkasan neraca bank sentral AS.

Investor mencoba untuk mengetahui bagaimana perkembangan serangan tersebut akan mempengaruhi kemampuan Presiden AS Donald Trump untuk melanjutkan agenda pro-bisnisnya.Pasar reli tajam setelah pemilu Trump 8 November tahun lalu dengan janjinya untuk memotong pajak, pengeluaran dan regulasi yang lebih ringan, tetapi investor semakin mempertanyakan apakah proposal ini akan pernah terwujud."Anda memiliki begitu banyak hal yang membingungkan terjadi hari ini. Jumlah tenaga kerja itu tentu mengejutkan. Serangan udara AS mengejutkan. Orang-orang mencoba untuk mencari tahu apa artinya," kata Presiden perusahaan investasi LibertyView Capital Management, Rick Meckler.Indeks Dow Jones Industrial Average DJI turun 6,85 poin atau 0,03 persen menjadi 20.656,1, S & P 500 kehilangan 1,95 poin atau 0,08 persen ke 2.355,54, serta Nasdaq Composite turun 1,14 poin atau 0,02 persen ke 5.877,81.Ketiga indeks berakhir sedikit lebih rendah untuk minggu ini. Adapun enam dari 11 sektor utama S & P berakhir turun pada hari itu. Data pekerjaan AS tambah sekitar 98.000 pada Maret, jauh di bawah ekspektasi ekonom sebesar 180.000. Namun, pertumbuhan upah naik dan pengangguran turun.Kemudian Presiden Fed New York William Dudley, menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pengembangan bank sentral AS kapan harus berhenti mengganti obligasi yang berakhir pada portofolio, bagaimana melaksanakannya, dan seberapa jauh akhirnya neraca akan menyusut.Selain itu, AS, dalam serangan menjelang fajar, menembakkan rudal di sebuah lapangan udara yang berupa serangan gas racun mematikan dan diluncurkan pekan ini.Sebanyak 5,97 miliar saham berpindah tangan di bursa AS pada perdagangan Jumat dibandingkan dengan rata-rata 6,75 miliar untuk 20 sesi perdagangan terakhir.(AHL)