Harga Emas Dunia Naik Ditopang Pelemahan USD

Chicago: Harga kontrak emas berjangka di divisi Comex OMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi karena nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD) melemah menyusul data ketenagakerjaan bulanan pemerintah yang positif.



Mengutip Antara, Sabtu, 10 Maret 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik USD2,3 atau 0,17 persen, menjadi ditutup pada USD1.324,0 per ons. Gambaran terbaru dari pasar tenaga kerja AS menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang kuat dan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dengan menambahkan 313.000 pekerjaan baru pada Februari 2018.

Namun, di AS kenaikan gaji 12 bulan turun menjadi 2,6 persen dari revisi 2,8 persen pada Januari 2018. Indeks dolar AS, yang mengukurnya terhadap enam mata uang utama pesaing, turun 0,4 persen menjadi 90,11 pada pukul 18.30 GMT.







Harga emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika nilai tukar dolar AS melemah, maka nilai emas berjangka akan naik, karena logam mulia yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei 2018 naik 10,8 sen AS atau 0,65 persen, menjadi menetap di USD16,608 per ons. Platinum untuk penyerahan April 2018 bertambah sebanyak USD11,9 atau 1,25 persen menjadi ditutup pada USD964,2 per ons.



Sementara itu, pada akhir perdagangan di New York, Jumat, euro naik menjadi USD1,2313 dari USD1,2307 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3848 dari USD1,3803 pada sesi sebelumnya.



Dolar Australia juga naik menjadi USD0,7847 dari USD0,7792. Sedangkan USD dibeli senilai 106,79 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,23 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9510 franc Swiss dari 0,9514 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2833 dolar Kanada dari 1,2902 dolar Kanada.









