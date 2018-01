Bursa Saham Inggris Turun 0,52%

London: Bursa saham Inggris turun pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks patokan FTSE 100 turun 39,67 poin atau 0,52 persen menjadi 7.648,10 poin. Anglo American, kelompok pertambangan internasional, melonjak 2,94 persen. Centrica dan International Consolidated Airlines Group masing-masing meningkat sebesar 2,84 persen dan 2,73 persen.



Mengutip Xinhua, Rabu, 3 Januari 2018, penyedia layanan kesehatan dan medis Rentokil Initial adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 3,30 persen. Admiral Group, perusahaan asuransi motor, turun 2,67 persen. Standard Life Aberdeen, perusahaan pengelola aset Inggris, turun 2,57 persen.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 104,79 poin atau 0,42 persen menjadi 24.824,01. Sedangkan S&P 500 menambahkan 22,18 poin atau 0,83 persen menjadi 2.695,79. Indeks Nasdaq Composite melonjak 103,51 poin atau 1,50 persen menjadi 7.006,90.



Sentimen investor didorong oleh prospek reformasi pajak AS terkait tagihan pajak, yang undang-undangnya sudah ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump akhir bulan lalu, memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari 35 persen dan menurunkan tingkat pendapatan perorangan. Ini mulai berlaku mulai Januari 2018.



Analis mengatakan optimisme atas pasar AS telah meningkat meski valuasi yang dipandang sebagai peregangan oleh banyak tindakan. Adapun keyakinan itu diharapkan memberi efek positif terhadap pergerakan ekonomi AS di masa-masa mendatang.



Sementara itu, West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari kehilangan 5 sen di AS untuk menetap di USD60,37 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret terhapus 30 sen menjadi ditutup pada USD66,57 per barel di London ICE Futures Exchange.





(ABD)