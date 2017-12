Kapasitas Produksi Minyak AS Mendekati 10 Juta Barel/Hari

Houston: Data yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (AS) untuk Oktober menunjukkan bahwa produksi minyak AS bisa mencapai 10 juta barel per hari pada akhir 2017. Produksi minyak AS pada Oktober lebih dari 298 juta barel, atau 25 juta barel lebih banyak dari Januari.



Dan kemampuan produksinya lebih dari 9,6 juta barel per hari, atau 9,2 persen lebih tinggi dari Januari. Produksi minyak mentah AS pada Oktober naik ke level tertinggi di lebih dari 46 tahun dan produksi diperkirakan akan terus meningkat pada 2018 ke tingkat historis terakhir yang tercatat pada 1971.

"Tentunya yang akan memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan energi global," ungkap Ketua Star Energy International Corporation Linhua Guan, seperti dikutip dari Xinhua, Senin, 1 Januari 2018.



"Munculnya perbaikan teknologi dalam pengeboran horizontal dan rekahan hidrolik bersamaan dengan kemajuan teknologi lainnya telah menyebabkan revolusi energi serpih di AS yang akan menggeser lempeng tektonik kekuatan global dan geopolitik," tambah Guan.



Harga minyak AS berada di atas USD60 per barel pada Jumat untuk pertama kalinya sejak akhir Juni 2015, menyelesaikan tahun ini 41 persen lebih tinggi dari titik terendah awal tahun ini. Adapun kondisi ini akan memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia.









