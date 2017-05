S&P 500 dan Nasdaq Capai Rekor Tertinggi

Metrotvnews.com, New York: Indeks S&P 500 dan Nasdaq di Wall Street ditutup di rekor tertinggi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena sentimen pasar terangkat oleh melonjaknya harga minyak.



Indeks Dow Jones Industrial Average naik 85,33 poin atau 0,41 persen menjadi berakhir di 20.981,94 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 ditutup naik 11,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2.402,32 poin, dan indeks komposit Nasdaq bertambah 28,44 poin atau 0,46 persen menjadi 6.149,67 poin.

Wall Street (REUTERS/Chip East)

Mengutip Antara, Selasa 16 Mei 2017, harga minyak menguat pada Senin, setelah menteri energi Arab Saudi dan Rusia mengatakan bahwa pemotongan produksi minyak mentah yang dipimpin OPEC akan diperpanjang dari pertengahan tahun ini sampai Maret 2018. OPEC akan menggelar pertemuan reguler di Wina pada 25 Mei.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni melonjak sebanyak USD1,01 menjadi menetap di posisi sebesar USD48,85 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, bertambah sebanyak USD0,98 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD51,82 per barel di London ICE Futures Exchange.Di sisi lain, musim laporan laba perusahaan-perusahaan sejauh ini kuat. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal pertama 2017 diperkirakan meningkat 14,7 persen dari tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat 7,3 persen.Saham-saham AS diperdagangkan bervariasi untuk minggu lalu, karena para investor mencerna serangkaian laporan laba perusahaan kuartal pertama dan pidato penting dari para pejabat Federal Reserve.(ABD)