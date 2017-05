Bursa Saham Asia Terpengaruh Ketegangan di Korut

Metrotvnews.com, Tokyo: Bursa Saham Asia ditetapkan untuk memulai perdagangan Rabu dengan catatan tentatif karena pasar dipengaruhi oleh langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memecat Direktur FBI James Comey. Selain itu, juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Korea Utara (Korut).



Meningkatnya imbal hasil AS menyangga dolar Amerika Serikat (USD) ke tingkat terkuatnya melawan yen Jepang dalam dua bulan di 114,32 pada sesi sebelumnya. Namun memberikan kembali beberapa keuntungan tersebut setelah Trump memecat Direktur FBI Comey dalam sebuah langkah yang mengejutkan Washington.

Ilustrasi (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Indeks dolar, yang mengukur mata uangnya terhadap sekeranjang enam mata uang utama, tergelincir 0,2 persen menjadi 99,437, atau bergerak menjauh dari level tertinggi tiga minggu di 99,688. Itu posisi terakhir berpindah tangan di 113,80 per dolar. Sedangkan imbal hasil Treasury AS 10 tahun tercatat mengintai di dekat tingkat tertinggi sejak akhir Maret di 2,41 persen."Geopolitik dan perbedaan kebijakan belum hilang. Ini adalah pengingat bahwa kita sering terbuai untuk berpuas diri sebelum terkejut dengan betapa pentingnya hal-hal yang berbahaya," kata Kepala Strategi FX Global Marc Chandler, dalam sebuah catatan harian, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 10 Mei 2017.Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang datar setelah membukukan kenaikan moderat di sesi sebelumnya. Ini mencapai level tertinggi dua tahun minggu lalu. Saham Korea termasuk di antara para pendukung awal setelah pemimpin liberal Korea Selatan Moon Jae-in terpilih sebagai Presiden.Namun beberapa analis pasar menunjukkan dengan indikator volatilitas pasar yang mencapai rekor terendah -indikator VIX turun semalam menjadi 9,56, terendah sejak akhir 2006- kemungkinan pergerakan besar di pasar keuangan telah meningkat.Di pasar obligasi, Fed Funds Ffutures Pricing menunjukkan investor hampir secara universal mengharapkan Federal Reserve menaikkan suku bunga overnight AS pada pertemuan berikutnya, dengan mendekati 90 persen kesempatan untuk meningkatkan kenaikan bulan depan.(ABD)