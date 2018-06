iPhone Terhindar dari Pengenaan Tarif

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada Chief Executive Apple Tim Cook bahwa Pemerintah AS tidak akan memungut tarif pada iPhone yang dirakit di Tiongkok, New York Times melaporkan. Pernyataan tersebut sejalan dengan keputusan AS dan Tiongkok yang kembali mengancam mengenakan tarif tinggi.



Mengutip CNBC, Selasa, 19 Juni 2018, New York Times melaporkan, Cook melakukan perjalanan ke Gedung Putih pada bulan lalu untuk memperingatkan Trump tentang efek yang berpotensi merugikan dari kebijakan perdagangan Trump terhadap Apple di Tiongkok, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan kapan Trump membuat komitmen dengan Cook.

Pada titik ini, Apple dan Gedung Putih belum bersedia dimintai komentar mengenai hal tersebut. Daftar tarif yang diusulkan pada April sebagian besar tidak termasuk konsumen elektronik. Tetapi minggu lalu, Trump meluncurkan daftar revisi yang mencakup beberapa kategori cip dan meningkatkan kekhawatiran bahwa tarif dapat berdampak pada sektor teknologi AS.



Tiongkok sebelumnya telah mengumumkan daftar produk kepada Amerika Serikat yang akan dikenakan tarif tambahan sebagai tanggapan atas pengumuman AS untuk memberlakukan bea masuk tambahan atas impor Tiongkok. Dewan Negara Tiongkok memutuskan setuju untuk mengenakan bea tambahan sebesar 25 persen atas 659 item produk AS senilai sekitar USD50 miliar.







Tarif tambahan untuk 545 item senilai sekitar USD34 miliar termasuk produk pertanian, kendaraan, dan produk akuatik, akan berlaku mulai 6 Juli 2018, menurut pernyataan komisi. Tanggal pelaksanaan untuk mengenakan tarif tambahan pada sisa 114 item, yang mencakup produk kimia, peralatan medis dan produk energi, akan diumumkan kemudian hari.



Keputusan telah dibuat sejalan dengan ketentuan yang relevan dari Hukum Perdagangan Luar Negeri Tiongkok dan Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Bea Masuk dan Ekspor, serta prinsip-prinsip dasar hukum internasional, kata pernyataan itu.



Langkah ini untuk membalas aksi Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan sebesar 25 persen untuk impor Tiongkok senilai sekitar USD50 miliar. Mulai 6 Juli, tarif tambahan akan dikenakan untuk produk Tiongkok senilai USD34 miliar. Sementara itu, produk Tiongkok senilai USD16 miliar lainnya akan ditinjau lebih lanjut.









(ABD)