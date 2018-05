Harga Emas Dunia Terganjal Penguatan USD

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat, karena dolar AS sedikit lebih tinggi.



Melansir Xinhua, Selasa, 1 Mei 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD4,2 atau 0,32 persen menjadi USD1.319,2 per ons.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 9,6 sen atau 0,58 persen menjadi USD16,401 per ons, sedangkan platinum untuk Juli turun USD12 atau 1,31 persen menjadi USD904,4 per ons.



Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,24 persen menjadi 91,77. Emas dan dolar bergerak normal ke arah yang berlawanan, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun.



Pembuat kebijakan bank sentral dijadwalkan untuk memulai pertemuan dua hari mereka pada Selasa waktu setempat, dan mereka diharapkan pada Rabu untuk meninggalkan kepentingan ditahan dan sinyal tidak ada perubahan ke jalur pengetatan dua kenaikan suku bunga pada 2018.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,31 persen pada 91,828 di akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2081 dolar dari 1,2123 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3749 dolar dari 1,3784 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7529 dolar dari 0,7581 dolar.



Dolar AS dibeli 109,29 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,03 yen Jepang dari sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9907 franc Swiss dari 0,9879 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2841 dolar Kanada dari 1,2834 dolar Kanada.





(AHL)