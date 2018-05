Mnuchin Sebut Perang Dagang AS-Tiongkok Ditunda

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengungkapkan perang dagang AS dengan Tiongkok tertunda setelah dua ekonomi terbesar di dunia ini setuju untuk menjatuhkan ancaman tarif tinggi mereka. Bahkan, kedua negara siap bekerja keras pada perjanjian perdagangan yang lebih luas di masa mendatang.



Mnuchin dan penasihat ekonomi utama Presiden AS Donald Trump, Larry Kudlow, mengatakan, kesepakatan yang dicapai oleh tim perunding Tiongkok dan Amerika pada Sabtu waktu setempat (Minggu WIB) menetapkan kerangka kerja untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan di masa depan.

"Kami sedang menunda perang perdagangan. Saat ini, kami telah sepakat untuk menunda penangguhan tarif sementara kami dan mencoba mengeksekusi kerangka itu," kata Mnuchin, saat melakukan wawancara di Fox News Sunday, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 21 Mei 2018.



Pada Sabtu, Beijing dan Washington menyatakan terus berbicara tentang langkah-langkah di mana Tiongkok akan mengimpor lebih banyak energi dan komoditas pertanian dari Amerika Serikat untuk menutup defisit perdagangan barang dan jasa AS senilai USD335 miliar dengan Tiongkok.







Selama putaran awal pembicaraan bulan ini di Beijing, Washington menuntut Tiongkok mengurangi surplus perdagangannya sebesar USD200 miliar. Tidak ada angka dolar yang dikutip dalam pernyataan bersama negara-negara pada Sabtu. Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak membalas permintaan untuk komentar atas pernyataan Mnuchin.



Ketegangan antara kedua belah pihak telah berkembang sejak administrasi Trump mengusulkan tarif sebesar USD50 miliar untuk barang-barang Tiongkok dan mengatakan akan memperpanjang pungutan tambahan sebesar USD150 miliar. Tiongkok menanggapi dengan langkah-langkahnya sendiri yang menargetkan pertanian AS.



Menanggapi komentar-komentar Mnuchin, Senator Demokrat Chuck Schumer dari New York, seorang kritikus, menyatakan apa yang dilakukan adalah kesalahan bagi Presiden AS Donald Trump untuk menerima janji membeli barang dari Tiongkok dengan begitu banyak masalah yang lebih besar di atas meja.









