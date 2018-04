Wall Street Terus Merekah di Tengah Laporan Laba Positif

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) memperpanjang kenaikan pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu karena Wall Street menyambut gembira serangkaian laporan laba kuartalan perusahaan yang kuat.



Mengutip Antara, Rabu, 18 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 213,59 poin atau 0,87 persen ditutup di 24.786,63. Indeks S&P 500 bertambah 28,55 poin atau 1,07 persen, berakhir di 2.706,39 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 124,81 poin atau 1,74 persen, menjadi 7.281,10 poin.

Saham Netflix melonjak 9,19 persen menjadi USD336,06 per saham, setelah penyedia video streaming tersebut melaporkan pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi dari perkiraan. Saham UnitedHealth Group melonjak 3,57 persen menjadi USD238,55 per saham, setelah perusahaan menyampaikan laba dan pendapatan kuartalan yang keduanya mengalahkan konsensus pasar.







Saham Goldman Sachs merosot 1,65 persen menjadi USD253,63 per saham, meskipun bank AS tersebut menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan laba gabungan perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 pada kuartal pertama 2018 diperkirakan meningkat sebesar 19,2 persen tahun ke tahun.



Sementara itu, data ekonomi yang keluar juga positif. Jumlah rumah baru dibangun yang dimiliki secara pribadi di AS pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman mencapai 1.319.000 unit pada Maret, mengalahkan perkiraan pasar, kata pengumuman Departemen Perdagangan.



Angka tersebut 1,9 persen di atas perkiraan Februari yang direvisi 1.295.000 unit dan 10,9 persen di atas tingkat Maret 2017 sebanyak 1.189.000 unit. Sementara itu, produksi industri AS naik 0,5 persen pada Maret, di atas konsensus pasar 0,4 persen, dan indeks naik 4,5 persen pada tingkat tahunan untuk kuartal pertama 2018 secara keseluruhan, kata Federal Reserve.









(ABD)