Produksi Minyak Mentah AS Naik 5% di 2017

Houston: Administrasi Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat (AS) mencatat produksi minyak mentah AS secara rata-rata tahunan mencapai 9,3 juta barel per hari. Adapun perolehan tersebut meningkat sebanyak lima persen.



EIA memproyeksikan produksi minyak mentah AS akan terus tumbuh pada 2018 dan 2019, dengan rata-rata masing-masing mencapai 10,7 juta barel per hari dan 11,3 juta barel per hari. Menurut EIA, pada November 2017, produksi minyak mentah AS per bulan mencapai 10,07 juta barel per hari, tingkat produksi minyak mentah bulanan tertinggi dalam sejarah AS.

Mengutip Xinhua, Kamis, 5 April 2018, produksi minyak mentah AS telah meningkat secara signifikan selama 10 tahun terakhir, terutama didorong oleh produksi dari formasi batuan ketat menggunakan pengeboran horizontal dan rekah hidrolik.



Meskipun banyak yang telah berubah sejak 1970, negara bagian Texas terus memproduksi lebih banyak minyak mentah dibandingkan dengan negara bagian atau wilayah lain di AS. Texas telah menduduki posisi teratas hampir setiap tahun sejak 1970.



Produksi minyak mentah Texas rata-rata 3,5 juta barel per hari pada 2017 dan mencapai rekor tingkat bulanan tertinggi 3,95 juta barel per hari pada Desember 2017. Peningkatan produksi tahunan Texas sebesar hampir 300 ribu barel per hari, didorong oleh pertumbuhan signifikan di wilayah Permian yang membentang bagian dari Texas dan New Mexico.



Para ahli percaya sejak produksi minyak serpih Amerika meningkat secara besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir yang menghasilkan pengurangan impor minyak dari Timur Tengah, AS dapat menjadi eksportir minyak penting di tahun-tahun mendatang.



Para ahli sepakat dengan produksi serpih yang membludak di Amerika Serikat dan meningkatnya permintaan di Tiongkok, kedua negara memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja sama dalam bidang energi.





