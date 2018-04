Harga Minyak Dunia Melonjak Dipicu Ketegangan Geopolitik

New York: Harga minyak dunia membalikkan kerugian awal menjadi menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu karena para investor khawatir ketegangan geopolitik di Timur Tengah akan memperketat pasokan global.



Mengutip Antara, Selasa, 24 April 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni, naik USD0,24 menjadi menetap di USD68,64 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara Brent North Sea untuk pengiriman Juni, bertambah USD0,65 menjadi ditutup di USD74,71 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sistem pertahanan udara Saudi berhasil mencegat dua rudal balistik yang ditembakkan oleh milisi Houthi ke arah kota perbatasan Jazan, menurut televisi Al Arabiya. Menurut para pejabat, kota itu telah menyaksikan lebih dari 10.000 serangan roket yang sebagian besar secara sewenang-wenang menargetkan warga sipil sejak konflik di Yaman dimulai.







Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran juga menjadi fokus. AS memiliki waktu hingga 12 Mei untuk memutuskan apakah akan meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran dan menjatuhkan sanksi baru terhadap Teheran, termasuk kemungkinan pada ekspor minyaknya, yang akan semakin memperketat pasokan global.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average berkurang 14,25 poin atau 0,06 persen, menjadi berakhir di 24.448,69 poin. Indeks S&P 500 bertambah 0,15 poin atau 0,01 persen, menjadi ditutup di 2.670,29 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 17,52 poin atau 0,25 persen menjadi 7.128,60 poin.



Pasar saham AS bersiap-siap untuk minggu tersibuk dengan musim pelaporan laba kuartalan perusahaan. Lebih dari 170 perusahaan diperkirakan telah merilis hasil kuartalan mereka hingga akhir pekan, termasuk Alphabet, 3M dan Amazon.









