Wall Street Merekah

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat karena investor mencerna batch data ekonomi.



Melansir Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 133,37 poin atau 0,52 persen menjadi 25.790,35. Sementara indeks S & P 500 naik 17,71 poin atau 0,62 persen menjadi 2,874.69. Serta indeks Nasdaq Composite meningkat 67,52 poin atau 0,86 persen menjadi 7,945.98.

Departemen Perdagangan AS melaporkan data pesanan baru untuk barang tahan lama yang diproduksi pada Juli turun USD4,3 miliar atau 1,7 persen menjadi USD246,9 miliar. Penurunan itu diikuti kenaikan 0,7 persen pada Juni. Tidak termasuk transportasi, pesanan baru meningkat 0,2 persen. Tidak termasuk pertahanan, pesanan baru turun 1,0 persen.



Sedangkan klaim pengangguran mingguan AS tergelincir 2.000 hingga 210 ribu minggu lalu meskipun ada kekhawatiran perdagangan yang sedang berlangsung, lapor Departemen Tenaga Kerja. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 213.750, turun 1.750 dari rata-rata yang tidak direvisi pada pekan sebelumnya.



Sementara itu, investor juga memperhatikan pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang disampaikan di Simposium Jackson Hole di Wyoming, di mana para pemimpin bank sentral bertemu untuk membahas masa depan kebijakan moneter.



"Jika pertumbuhan yang kuat dalam pendapatan dan pekerjaan terus berlanjut, peningkatan suku bunga secara bertahap, dalam kisaran target untuk tingkat dana federal, kemungkinan akan sesuai," kata Powell.



Pada Rabu, bank sentral AS merilis notulen rapat kebijakan moneter terbaru, di mana pejabat Fed melihat eskalasi dalam perselisihan perdagangan internasional sebagai risiko kerugian konsekuensial yang potensial bagi perekonomian AS.



Sementara banyak pejabat Fed mengisyaratkan bahwa bank sentral siap untuk menaikkan suku bunga secepat mungkin pada bulan depan, namun beberapa khawatir bahwa sengketa perdagangan saat ini dapat memaksa bank sentral untuk memikirkan kembali rencana kenaikan suku bunganya.





(AHL)