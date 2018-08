Aksi Ambil Untung Buat Harga Minyak Turun Tipis

New York: Harga minyak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu karena beberapa investor mengambil keuntungan dari kenaikan kuat baru-baru ini, tetapi penurunannya dibatasi setelah perjanjian perdagangan AS-Meksiko yang meredakan kekhawatiran tentang ketegangan kedua negara.



Mengutip Antara, Rabu, 29 Agustus 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Oktober turun USD0,34 menjadi menetap di USD68,53 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, kehilangan USD0,26 menjadi USD75,95 per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global menyentuh USD76,97 pada awal sesi, tertinggi sejak 11 Juli. Pekan lalu Brent mencatat kenaikan 5,6 persen, sementara WTI meningkat 4,3 persen.



"Pasar sedang mengalami koreksi," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures Phillip Streible.







Harga minyak memperpanjang penurunan tipis dalam perdagangan usai penyelesaian, setelah kelompok industri American Petroleum Institute (API) mengatakan bahwa persediaan minyak mentah AS naik tak terduga 38 ribu barel pekan lalu menjadi 405,7 juta barel.



Padahal, para analis memperkirakan penurunan 686 ribu barel. Data stok mingguan resmi akan dirilis pada pukul 10.30 waktu setempat (14.30 GMT). Berita bahwa para pekerja di anjungan minyak Total Laut Utara tidak lagi berencana untuk mogok pada 3 September juga membebani pasar.



Namun demikian, kerugian dibatasi oleh berita bahwa Amerika Serikat dan Meksiko setuju untuk merombak Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). "Ini membuka jalan bagi industri energi di kedua negara untuk hidup berdampingan lebih bebas, dan itu akan bagus untuk permintaan," kata Direktur Berjangka Mizuho Bob Yawger, di New York.









