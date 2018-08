EIA Catat Persediaan Minyak Mentah AS Turun

Houston: Administrasi Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) mencatat persediaan minyak mentah Amerika Serikat menurun minggu lalu. Adapun kondisi pelemahan produksi ini memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak dunia yang diharapkan memperkuat stabilitas pasar minyak.



Menurut Laporan Status Minyak Mingguan, persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk mereka di Cadangan Minyak Strategis (SPR), turun sebanyak 2,5 juta barel selama pekan yang berakhir 24 Agustus. Harapan pasar adalah adanya penarikan 700.000 barel minyak mentah.

Mengutip Xinhua, Jumat, 31 Agustus 2018, pada minggu sebelumnya yang berakhir 17 Agustus, EIA melaporkan hasil imbang 5,8 juta barel. Persediaan minyak mentah komersial kecuali SPR berada di angka 11,4 persen di bawah tingkat pada minggu yang sama tahun lalu.



Produksi kilang minyak mentah AS rata-rata 17,56 juta barel per hari pada pekan lalu, di mana 326.000 barel per hari lebih rendah dari rata-rata minggu sebelumnya. Selama empat minggu terakhir, produksi kilang rata-rata 17,75 juta barel per hari atau 1,0 persen lebih tinggi dari periode empat minggu yang sama tahun lalu.



Impor minyak mentah AS rata-rata 7,48 juta barel per hari pada pekan lalu yang hampir sama pada minggu sebelumnya. Selama empat minggu terakhir, impor minyak mentah rata-rata mencapai 7,98 juta barel per hari atau 1,9 persen lebih rendah dari periode empat minggu yang sama tahun lalu.



Ekspor minyak mentah AS rata-rata 1,78 juta barel per hari pekan lalu, naik sebanyak 624.000 barel per hari dari minggu sebelumnya. Ekspor yang lebih tinggi merupakan alasan utama untuk penarikan persediaan minyak mentah. Ekspor yang lebih tinggi dapat mengimbangi produksi minyak mentah yang lebih rendah ke kilang.









(ABD)