Emas Dunia Melonjak Ditopang Pelemahan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik moderat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) melemah lebih lanjut. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD2,8 atau 0,21 persen menjadi menetap di USD1.350,70 per ounce.



Mengutip Antara, Selasa, 17 April 2018, indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,41 persen menjadi 89,47 pada pukul 16.27 GMT. Ketika dolar AS jatuh, emas berjangka biasanya naik karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin pagi mengklaim dalam sebuah tweet bahwa Rusia dan Tiongkok memainkan permainan devaluasi mata uang sehingga AS terus menaikkan suku bunga. Kondisi itu tidak dapat diterima. Namun tuduhan itu langsung dibantah oleh beberapa ekonom Amerika.



"Hanya beberapa poin data yang relevan: yuan Tiongkok telah menguat terhadap USD sebesar 3,7 persen sepanjang tahun ini dan telah meningkat 10,7 persen sejak Trump menjabat," tweet Managing Director dan Chief Strategist Silvercrest Asset Management Patrick Chovanec.







"USD telah jatuh sekitar satu persen sepanjang tahun ini pada basis perdagangan tertimbang lebih luas," tambahnya.



Sebagian yang lain mengatakan bahwa mungkin Trump hanya ingin mengingatkan bahwa kebijakan USD yang kuat mungkin telah menjadi sesuatu dari masa lalu, dan komentarnya memang menekan USD.



Sementara itu, Dow Jones Industrial Average naik 189,12 poin atau 0,78 persen pada pukul 16.37 GMT. Ketika ekuitas mencatat kenaikan, logam mulia akan turun atau naik terbatas, karena investor tidak akan selalu mencari aset-aset safe haven.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 1,9 sen atau 0,11 persen menjadi menetap di USD16,677 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD1,3 atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD931,80 per ounce.









(ABD)