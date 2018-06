IMF: Ketegangan Perdagangan Risiko Terbesar untuk Zona Euro

Luksemburg: Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyebutkan ketegangan perdagangan internasional adalah risiko ekonomi terbesar bagi zona euro. Dalam hal ini, Amerika Serikat (AS) harus benar-benar mengkaji kembali sejumlah kebijakan perdagangan demi kepentingan bersama.



"Meski kawasan euro menikmati ekspansi ekonomi di atas potensi pada 2017, namun momentumnya sedikit melambat pada saat ini," kata Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 23 Juni 2018, seraya menambahkan bahwa IMF kemungkinan menurunkan perkiraan ekonominya di Juli.

IMF tidak mengharapkan perlambatan ekonomi menjadi tajam, meski sebagian kebijakan moneter yang diambil akan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Akan tetapi, lanjut Lagarde, ada serangkaian risiko ekonomi. Yang pertama dari mereka adalah ketegangan perdagangan.







"Pertama, serangkaian ketegangan perdagangan yang telah dimulai oleh kenaikan tarif pada baja dan aluminium," tegas Lagarde yang mengacu pada tindakan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump.



Trump mengumumkan pada Maret bahwa dia akan menetapkan tarif 25 persen untuk impor baja dan 10 persen lainnya untuk impor aluminium. Sebagai pembalasan, Uni Eropa sedang melaksanakan tugas baru untuk mengenakan tarif yang sama terhadap barang-barang AS, seperti jus jeruk, jagung manis, selai kacang, dan jeans.



Lagarde mengatakan masalahnya bukan hanya dampak terhadap makroekonomi semata tetapi karena ini adalah dalam kisaran 0,1 persen di sini dan 0,1 persen di sana dan dampaknya pada kepercayaan dari ketegangan perdagangan. AS sewajarnya melakukan kajian kembali.



"Ini adalah tren yang mengkhawatirkan dan itu adalah pelanggaran kepercayaan diri yang merongrong hubungan," pungkasnya.









(ABD)