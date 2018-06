Kanada Umumkan Daftar Tarif Pembalasan untuk AS

Ottawa: Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dijadwalkan mengumumkan daftar tarif pembalasan untuk Amerika Serikat terkait pengenaan impor yang tinggi oleh Presiden AS Donald Trump. AS diharapkan kembali mengkaji aturan tersebut demi kepentingan bersama dan guna menyehatkan kinerja perdagangan dunia.



Freeland siap mengungkapkan barang apa saja yang dikenakan kepada AS dengan tarif 10 persen pada 1 Juli 2018. Tarif pembalasan tersebut merupakan bagian dari tindakan penanggulangan sebesar 16,6 miliar dolar Kanada (USD12 miliar) pada impor baja, aluminium, dan produk lainnya dari Amerika Serikat.

Mengutip Xinhua, Sabtu, 30 Juni 2018, langkah yang diambil Pemerintah Kanada tentunya menanggapi keputusan AS yang memberlakukan tarif baja 25 persen dan tarif 10 persen untuk aluminium dari Kanada. Adapun Kanada pada dasarnya tidak menginginkan AS mengenakan tarif tersebut.







Pemerintah Kanada telah berkonsultasi tentang daftar barang yang diusulkan untuk dikenakan tarif, yang termasuk jenis-jenis gherkins tertentu, makanan siap saji, pizza, cokelat, bumbu, perlengkapan mandi, tong bir, wiski, berbagai peralatan rumah tangga, dan perahu motor.



Freeland menyatakan tujuan dari konsultasi adalah mengurangi konsekuensi yang tidak diinginkan untuk Kanada dan adanya potensi memperluas daftar tersebut atau menyesuaikan kontrak daftar akhir. Diperkirakan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Francois-Philippe Champagne akan membuat pengumuman serupa pada Jumat.



Awal pekan ini, Menteri Keuangan Kanada Bill Morneau mengatakan, informasi lebih lanjut mengenai dukungan keuangan untuk bisnis baja dan aluminium Kanada yang dipengaruhi oleh tarif AS akan segera hadir. Adapun langkah ini merupakan ketegasan terkait pengenaan tarif yang dikenakan oleh Trump.









(ABD)