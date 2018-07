Harga Emas Dunia Sentuh Level Terendah

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun tajam lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), tertekan penguatan dolar AS.



Melansir Antara, Selasa, 3 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, jatuh USD12,80 atau 1,02 persen menjadi USD1.241,70 per ons, merupakan tingkat terendah sejak Desember lalu.

Sementara itu, logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 36,3 sen AS atau 2,24 persen menjadi USD15,835 per ons. Sedangkan harga platinum untuk pengiriman Oktober, jatuh USD44,3 atau 5,16 persen menjadi USD813,40 per ons.



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,5 persen menjadi 95,06 pada pukul 17.16 GMT. Para analis mengaitkan kenaikan dolar AS ke tingkat yang lebih tinggi, dan euro yang lebih lemah juga.



Harga emas dan dolar AS biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS naik maka emas akan turun, karena emas yang diukur dengan dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 158,89 poin atau 0,65 persen menjadi 24.112,52 poin pada pukul 17.24 GMT, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi terkemuka lainnya.



Namun demikian jatuhnya pasar ekuitas AS gagal mengekang tren penurunan harga emas dan logam mulia lainnya.





(AHL)