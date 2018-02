New York: Wall Street berakhir naik pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), mengembalikan sebagian besar kerugian dalam aksi jual awal bulan ini. Kondisi itu terjadi karena penurunan imbal hasil obligasi AS meredakan kekhawatiran investor tentang kenaikan suku bunga dan perhatian fokus kembali pada pertumbuhan ekonomi.



Mengutip Antara, Selasa, 27 Februari 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 399,28 poin atau 1,58 persen menjadi ditutup pada 25.709,27 poin. Indeks S&P 500 meningkat 32,30 poin atau 1,18 persen menjadi berakhir di 2.779,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 84,07 poin atau 1,15 persen menjadi 7.421,46 poin.

Pada pembacaan terakhir, imbal hasil obligasi 10 tahun Pemerintah AS yang dijadikan acuan, diperdagangkan pada 2,837 persen, di bawah level tertinggi 2,956 persen pada Rabu lalu. Imbal hasil stabil sedikit di bawah tingkat psikologis penting 3,00 persen selama beberapa minggu terakhir, memberikan saham-saham beberapa ruang bernapas.



Saham-saham AS telah mengikuti perkembangan terbaru dari Federal Reserve, mencari petunjuk tentang laju kenaikan suku bunga. Pada Jumat, bank sentral mengeluarkan sebuah laporan kebijakan moneter yang mengatakan bahwa ia diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga secara bertahap tahun ini dengan harapan prospek ekonomi lebih kuat.



Meskipun terjadi gejolak pasar baru-baru ini, the Fed masih menganggap bahwa kerentanan keseluruhan di sistem keuangan AS tetap seimbang. Pada Selasa pagi waktu setempat, Ketua the Fed Jerome Powell akan mempresentasikan kesaksian Kongres pertamanya, yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai langkah pengetatan moneter AS di masa depan.



Menurut departemen, penjualan rumah baru turun 7,8 persen ke tingkat tahunan disesuaikan secara musiman 593.000 unit pada bulan lalu, tingkat terendah sejak Agustus 2017. Kecepatan penjualan Desember direvisi naik menjadi 643.000 unit dari 625.000 unit yang dilaporkan sebelumnya.



Untuk perusahaan Tiongkok yang tercatat di Amerika Serikat, saham raksasa e-commerce Alibaba naik 0,47 persen menjadi menetap pada USD194,17, sementara saham perusahaan teknologi lainnya, Baidu, meningkat 2,2 persen menjadi ditutup pada USD256,25.





