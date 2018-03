Jakarta: Harga emas berbalik menguat setelah melemah di awal sesi pada Senin karena anjloknya pasar ekuitas menjelang pertemuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yang dapat naikkan suku bunga sebanyak tiga kali. Sedangkan harga saat penulisan yakni USD1.317,48



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Selasa, 20 Maret 2018, outlook kejatuhan pasar ekuitas karena besarnya potensi kenaikan suku bunga AS dalam pertemuan FOMC berpeluang topang kenaikan emas di sesi Asia, menguji resisten di USD1.322. Rentang potensial USD1.312-USD1.322.

Produksi minyak di AS yang meningkat setelah terjadi penambahan jumlah rig aktif membuat harga minyak mentah berakhir turun 0,1 persen di level USD62,25 pada Senin. Harga saat penulisan: USD62,22.





Sumber: Monex Investindo Futures



Harga minyak berpotensi untuk bergerak turun di sesi Asia, membidik support di USD61,70 dengan sentimen masih datang dari tingginya produksi AS. Potensi rentang perdagangan potensial USD61,70-USD62,70.



EURUSD berakhir menguat 0,4 persen di level 1.2336 pada hari Senin, setelah Reuters melaporkan ECB mulai membahas langkah-langkah kenaikan suku bunga. Outlook untuk adanya kenaikan suku bunga lebih cepat dari perkiraan dari ECB berpotensi menjadi katalis positif untuk pergerakan EURUSD di sesi Asia, membidik resisten di 1.2385.



Kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa mengenai masa transisi membuat GBPUSD naik dan menyentuh level tertinggi satu bulan, sebelum berakhir di level 1.4024 (+0,6 persen) pada Senin. Harga saat penulisan: 1.4024.



Sentimen untuk terjadinya soft Brexit setelah tercapainya kesepakatan antara Inggris dan Uni Eropa berpeluang topang kenaikan GBPUSD di sesi Asia, uji resisten di 1.4050. Rentang perdagangan 1.4000-1.4050.









(ABD)