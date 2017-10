Investor Khawatir Kelebihan Pasokan, Harga Minyak Anjlok

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak anjlok pada perdagangan Jumat waktu setempat karena kembalinya kekhawatiran kelebihan pasokan di pasar.



Harga minyak sebelumnya rebound pada Kamis waktu setempat, karena Raja Saudi Salman dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow membahas perluasan partisipasi Rusia dalam sebuah kesepakatan untuk mengurangi produksi minyak mentah global.

Namun pada perdagangan Jumat, Rusia mengklarifikasi komentar di pasar minyak yang dibuat oleh Putin sebelumnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak mengusulkan untuk memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi minyak global namun mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah kemungkinan.



Melansir Xinhua, Sabtu 7 Oktober 2017, berdasarkan data, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS turun dua menjadi total 748 rig minggu ini, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes dalam laporan mingguannya.



Adapun minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman November turun USD1,50 menjadi USD49,29 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember kehilangan USD1,38 menjadi USD55,62 per barel di London ICE Futures Exchange.





(AHL)