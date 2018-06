Penguatan USD Buat Harga Emas Dunia Menyusut

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), tertekan penguatan dolar Amerika Serikat (USD). Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun USD0,30 atau 0,02 persen menjadi ditutup pada USD1.302,70 per ounce.



Mengutip Antara, Sabtu, 9 Juni 2018, adapun sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara lainnya terus mendukung logam mulia, sehingga membatasi kejatuhan lebih lanjut. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,19 persen menjadi 93,555 pada pukul 16.15 GMT.

Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun karena emas yang diukur dengan USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya. Ketegangan geopolitik dan sengketa perdagangan sering menjadi faktor bullish untuk emas yang dianggap sebagai salah satu aset safe haven.



Namun ketika para pemimpin G7 bertemu di Kanada, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan negara industri lainnya menarik perhatian orang-orang. Tidak ditampik, banyak yang mengkritik keputusan Presiden AS Donald Trump terkait pengenaan tarif impor yang tinggi.







Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah menyatakan adanya tindakan pembalasan meski menyesalkan keputusan tersebut diambil karena diperlukan terhadap AS atas tarif Presiden Donald Trump terhadap Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada.



Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam cuitannya menyebut enam negara G7 lainnya bergabung membentuk pasar yang lebih besar daripada pasar Amerika. "Kami sekutu tidak dapat mengobarkan perang dagang satu sama lain," kata Macron.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 7,4 sen AS atau 0,44 persen menjadi menetap di USD16,741 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD5,4 atau 0,6 persen menjadi ditutup pada USD905,70 per ons.









(ABD)