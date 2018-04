Penguatan Imbal Hasil Treasury Dorong Emas Turun 0,6%

Jakarta: Penguatan dolar Amerika Serikat (USD) dan tingginya imbal hasil treasury AS telah menjadi pemicu pelemahan emas pada Rabu untuk berakhir turun 0,6 persen di level USD1.323,23. Adapun harga saat penulisan berada di posisi USD1.322,68



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Kamis, 26 April 2018, sentimen menguatnya USD dan meredanya ketegangan dagang antara AS dan Tiongkok berpeluang memicu pelemahan harga emas di sesi Asia, mengincar support di USD1.318. Sedangkan rentang potensial USD1.318-USD1.327.

Mengabaikan kenaikan cadangan AS, harga minyak berakhir naik 0,4 persen di level USD68,01 pada Rabu karena investor pertimbangkan kenaikan ekspor minyak mentah. Harga minyak berpeluang berbalik melemah di sesi Asia, membidik support di USD67,50 jika investor kembali pertimbangkan tingginya cadangan AS dan penguatan greenback.



Ditekan oleh penguatan USD, EURUSD berakhir melemah 0,6 persen di level 1.2161 pada Rabu di tengah pesimisnya investor terhadap outlook kebijakan ECB. EURUSD berpeluang untuk lanjutkan pelemahannya di sesi Asia, membidik support di 1.2130 di tengah pesimisnya investor terhadap outlook kebijakan ECB. Potensi rentang perdagangan 1.2130-1.2200.



Pernyataan Mentri Brexit yang belum indikasikan adanya progres terkait perbatasan Irlandia telah mendorong pelemahan GBPUSD pada Rabu untuk ditutup turun 0,3 persen di level 1.3932. Harga saat penulisan : 1.3936.



Ketidakpastian Brexit dan meredupnya ekspektasi kenaikan suku bunga Inggris di Mei berpotensi melemahkan GBPUSD di sesi Asia, mengincar support di 1.3875. Rentang perdagangan 1.3875-1.4000.



USDJPY berakhir menguat 0,6 persen di level 109.43 pada Rabu, dipicu penguatan USD seiring tingginya imbal hasil treasury AS. Harga saat penulisan 109.43. Sentimen penguatan USD tampaknya masih akan menjadi faktor dominan bagi pergerakan USDJPY di sesi Asia untuk menguji resisten di 109.80. Potensi rentang perdagangan 109.00-109.80.









(ABD)