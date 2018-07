AS Ajukan Lima Gugatan Sengketa ke WTO

Washington: Amerika Serikat (AS) mengajukan lima gugatan sengketa secara terpisah ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menentang tarif pembalasan oleh Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, dan Turki menyusul pengenaan bea masuk atas baja dan aluminium.



Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan dalam pernyataan bahwa tarif pembalasan yang totalnya mencapai lebih dari USD28,5 miliar atas ekspor AS itu ilegal berdasarkan peraturan WTO.

"Tarif-tarif ini melanggar setiap komitmen anggota WTO terhadap Perjanjian WTO," kata Lighthizer dikutip dari Antara, Selasa, 17 Juli 2018.



Dia mengatakan AS akan menempuh semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan AS serta mendesak mitra dagang untuk bekerja secara konstruktif untuk masalah yang diciptakan oleh dampak besar dari sektor baja dan aluminium. Lighthizer menganggap bahwa tarif baja dan aluminium sesuai dengan peraturan WTO karena dikenakan berdasarkan keselamatan negara.



Lighthizer mengatakan bulan lalu bahwa tindakan pembalasan tidak memiliki dasar hukum karena Uni Eropa dan negara mitra dagang lain membuat pernyataan yang salah bahwa tarif baja dan aluminium AS merupakan langkah pengamanan atau safeguard ilegal daripada untuk melindungi produsen AS.









(SAW)