Perang Dagang AS-Tiongkok Angkat Wall Street ke Zona Hijau

New York: Indeks S & P 500 ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat karena tarif impor yang lebih lunak dari perkiraan oleh AS. Selain itu Tiongkok mengerem prospek perang dagang besar-besaran, sehingga mendorong gelombang pembelian di seluruh saham.



Melansir Investing, Rabu, 19 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik sekitar 0,71 persen. Indeks S & P 500 menguat 0,54 persen, dan Nasdaq Composite naik 0,76 persen.

Sektor teknologi terpantau rebound sehingga menjadi salah satu katalis menguatnya Wall Street di mana investor mencari keuntungan menukik saham teknologi yang sempat terpukul, dan berada di bawah tekanan.



Selain itu saham sektor energi menguat karena kenaikan tajam harga minyak, juga memimpin pasar yang lebih luas lebih tinggi, karena ekspektasi investor untuk output minyak mentah yang lebih ketat mendapat dorongan.



Hal terbaru dalam perselisihan perdagangan AS-Tiongkok tidak banyak menunjukkan "ketegangan". Tiongkok mengatakan akan memberlakukan tarif baru atas barang-barang AS senilai USD60 miliar pada 24 September.



Tarif Tiongkok terhadap barang-barang milik AS sebanyak 5.207 produk akan berkisar antara lima persen dan 10 persen, di bawah tingkat yang sebelumnya berada di 10-20 persen.



Pernyataan Tiongkok ini datang setelah administrasi Trump mengumumkan AS akan memberlakukan tarif 10 persen pada barang-barang milik Tiongkok sebesar USD200 miliar pada pekan depan.



"Seperti sebelumnya, kami memperkirakan dampak langsung dari tarif ini pada volume ekspor Tiongkok dan PDB menjadi rendah," kata Goldman Sachs.





(AHL)