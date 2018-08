The Fed akan Naikkan Suku Bunga, Dolar AS Rebound

New York: Dolar Amerika Serikat (AS) naik secara substansial pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat karena bank sentral AS tampak bersedia menaikkan suku bunga meskipun ada tekanan politik.



Melansir Xinhua, Jumat, 24 Agustus 2018, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,55 persen menjadi 95,6715 pada pukul 3:00 siang waktu setempat.

Presiden Fed Dallas Robert Kaplan mengatakan Federal Reserve Amerika Serikat (The Fed) akan membuat keputusannya terhadap suku bunga terlepas dari pertimbangan politik dan pengaruh politik. Kaplan mengungkapkan keyakinannya pada kontinuitas dari sikapnya.



Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan ketidaksukaannya dengan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, yang dirancang untuk menjadi pemerintahan sendiri.



Federal Reserve sedang mempertimbangkan kenaikan suku bunga lain pada pertemuan pada 31 Juli hingga 1 Agustus, menurut notulen rapat yang diungkap pada Rabu.



Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di bawah bank sentral dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan berikutnya dari 25-26 September dengan kenaikan suku bunga yang diharapkan sekali lagi.





(AHL)